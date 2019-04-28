شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحذر لاعبى الزمالك من الكرات الثابتة أمام النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على مناقشة مساعده أمير عزمى مجاهد، المدرب المساعد بجهاز الفريق، حول التقرير الذى أعده الأخير عن النجم الساحلى الذى يواجه الأبيض مساء اليوم باستاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن السويسرى كريستيان جروس حذر لاعبى الزمالك من خطورة الكرات الثابتة لامتلاك النجم بعض اللاعبين المميزين بالأطوال، كما يجيد الثنائى حسين الشخاوى وإيهاب المساكنى تنفيذ تلك الكرات الثابتة، كما أوضح جروس للاعبى الزمالك أن النجم يمتلك خط وسط جيدا ويمتاز بالقوة البدنية مع إجادتهم للتمريرات بشكل جيد فى تحريك لاعبى الخط الأمامى فى الفريق التونسى.

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كما طالب المدير الفنى للزمالك لاعبى الفريق بضرورة الاعتماد على التمرير العرضى فى بعض الأوقات لاستغلال تلك التمريرات من خلال اختراقات حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق أو لاعبى الأطراف بالفريق وتمريرها للمهاجم أو القادم خلفه مثل يوسف أوباما أو اللاعب الذى يقطع من الجناح لاستغلالها فى اختراق دفاعات النجم لتسجيل الأهداف فى لقاء الليلة.

وكان أمير عزمى تابع مباراة النجم الأخيرة أمام الهلال السودانى من الملعب والتى أقيمت على استاد الجيش بالسويس لإعداد تقرير عن منافس الزمالك فى نصف نهائى البطولة الأفريقية.