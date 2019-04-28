شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد ينافس كهربا على مقعد فى تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل المغربى حميد أحداد، مهاجم الزمالك، فى منافسة مع محمود كهربا لحجز مقعد بالجبهة اليسرى الهجومية للفريق الأبيض فى مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام فى التاسعة مساء اليوم على استاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية.

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ويفاضل السويسرى جروس، المدير الفني للزمالك، بين الثنائى أحداد وكهربا لقيادة تلك الجبهة بعد تذبذب مستوى أحمد سيد زيزو فى الفترة الأخيرة، وجاء دخول اللاعب المغربى فى حسابات جروس للتواجد فى تلك الجبهة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الأمامية وأبعدته عن الفريق في المباريات الأخيرة حيث يميل جروس لمشاركة أحداد من البداية حتي الآن لأدائه الأدوار الدفاعية والهجومية بصورة جيدة.

ومن المقرر أن يحسم جروس تلك المسألة بشأن البدء بأحداد أو كهربا خلال الساعات المقبلة بعدما وصل اللاعب المغربي للجاهزية اللازمة للمشاركة مع الأبيض عقب مشاركته في المران الأخير أمس الأحد الذي أقيم بملعب النادي قبل دخول الفريق معسكره الحالي في برج العرب.