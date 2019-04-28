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المسابقات تعلن مباريات الجولة 32 وتعديلات الجولة 31 للدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة الـ32 للدورى الممتاز والتعديلات الطارئة على الجولة 31، بعد تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الجولة 31 لتقام يوم 15 مايو المقبل بدلا من أول مايو، لمشاركته فى الدور نصف النهائى لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وسيتم الإعلان عن جدول الأسابيع المتبقية والمباريات المؤجلة بعد تحديد موقف الزمالك فى البطولة الأفريقية.

 

تقام مباريات الأسبوع الـ32 فى العاشرة مساء لإقامتها فى شهر رمضان المعظم وجاءت المباريات كالتالى :

 

-يوم الجمعة 10 مايو تقام خمس مباريات، حيث يلتقى مصر المقاصة ونجوم المستقبل باستاد المقاولون العرب، والاتحاد السكندرى وإنبى باستاد حرس الحدود، والجونة مع المقاولون العرب باستاد الجونة، الإنتاج الحربى مع الإسماعيلى باستاد كلية الشرطة بالعباسية، المصرى مع الحدود باستاد الجيش بالسويس.

 

وتقام يوم السبت 11 مايو مباراتان، يلتقى بتروجت مع طلائع الجيش باستاد الجيش بالسويس، والأهلى مع سموحة باستاد بتروسبورت.

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كما يقام يوم الأحد 12 مايو بمباراة الداخلية أمام الزمالك باستاد بتروسبورت.

 

ويختتم الأسبوع يوم الثلاثاء 14 مايو بلقاء بيراميدز ووادى دجلة باستاد الدفاع الجوى.

 


جدول الدورى الاسبوع الـ32

 

 

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