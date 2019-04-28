شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة صور " على لطفى .. عاد ليبدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن على لطفى حارس مرمى النادى الأهلى لا يصدأ على الدكة ، حيث أنه يستطيع دائما أن يقدم أفضل مستوياته عندما يحتاجه الفريق .

و ظهر إبداع على لطفى بقوة خلال مشاركته مع فريقه أمام المصرى فى اللقاء الذى شهد فوز الأحمر 2 /0 ، حيث استطاع أن ينقذ شباك فريقه من هدف محقق للفريق البورسعيدى .

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الحماس و الإصرار لدى الحارس على لطفى فى الصور التالية :

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على لطفى



على لطفى



على لطفى فى نظرة ثاقبة



على لطفى مع زميله شريف إكرامى



على لطفى مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى