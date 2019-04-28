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الرباعة رانيا محمود تتوج بـ3 ميداليات ذهبية فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت الرباعة المصرية رانيا محمود بـ3 ميداليات ذهبية فى منافسات وزن 71 كجم بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال فى استاد القاهرة، بعدما استطاعت رفع 97 كجم فى الخطف، و122 فى الكلين، لتحصل على ذهبية فى المجموع بإجمالى 219 كجم.

 

وتأتى التونسية يسرا لابيدى بفضيتين وبرونزية، وحصلت على برونزية في الخطف بعدما رفعت 81 كجم، وتحصل على فضيتى الكلين والمجموع بعدما رفعت 105 كجم كلين وإجمالى المجموع 186 كجم.

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فيما حصلت الرباعة الجزائرية شيرارا اكرام على فضية وبرونزيتين، وحصلت على فضية الخطف بعدما رفعت 82 كجم، وبرونزيتى الكلين والمجموع بعد أن رفعت 101 كجم وإجمالى المجموع 183 كجم.

 

اثقال 3
اثقال 3

رانيا محمود 1
رانيا محمود 1

رانيا محمود 2
رانيا محمود 2

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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