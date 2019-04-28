شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس مواجهة مهمة أمام النجم الساحلى مساء اليوم فى إطار نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

يلتقى فريق الزمالك مع النجم الساحلى فى التاسعة مساءً على ملعب برج العرب بحضور 30 ألف مشجع مسموح لهم بحضور اللقاء.

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ومن المتوقع أن يخوض فريق الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلا من: فى حراسة المرمى: محمود جنش، وفى الدفاع: حمدى النقاز، محمود الونش، محمود علاء، عبد الله جمعة، وفى خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا، وفى خط الهجوم عمر السعيد.

نجح فريق الزمالك فى التأهل إلى دور نصف النهائى بالكونفدرالية، عقب تخطى حسنية أغادير المغربى فى دور ربع النهائى بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما تعادل سلبيا مع الفريق المغربى بملعب أدرار بالمغرب وفاز عليه فى الإياب بالسويس بهدف نظيف، فيما تأهل النجم الساحلى إلى هذا الدور بعدما فاز على الهلال السودانى بنتيجة 5 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، حيث فاز فى تونس بنتيجة 3 / 1، قبل أن يفوز فى الإياب أيضا على ستاد الجيش بالسويس بهدفين مقابل هدف.