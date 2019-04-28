شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تكرم الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على تلبية الدعوة لحضور احتفالية اليوم العالمى للملكية الفكرية والتى تحمل شعار «للذهب نسعى.. الملكية الفكرية والرياضة»، تحت رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومكتب براءات الاختراع المصرى وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

شهدت الاحتفالية حضور كل من الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وعمرو عبد العزيز مستشار المكتب الإقليمى للدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنى محمد محمد يحيى القائم بأعمال رئيس مكتب براءات الاختراع المصرى.

وتم تكريم محمود الخطيب بإهدائه درعى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وشهادة تقدير.

وحرص محمود الخطيب على توجيه الشكر للحاضرين، مؤكدًا سعادته بالتواجد فى هذه الاحتفالية، وقال الخطيب، «تواجدى اليوم فى هذه الاحتفالية ومناقشة العلاقة الوطيدة بين الملكية الفكرية والرياضة يدفعنى لاستعادة ما كنا نعانى منه قبل فترة زمنية تتراوح بين عشر إلى خمس عشرة سنة، فيما يتعلق بكيفية الحفاظ على الحقوق الخاصة بالبث والعلامة التجارية للنادى، حيث كانت هناك العديد من وجهات النظر المختلفة حول هذا الملف، حتى نجحنا فى التوصل إلى الطريقة المثلى للحفاظ على حقوق النادى التجارية والتسويقية فيما يتعلق بالعلامة التجارية وكيفية تعظيم دورها».

وأضاف الخطيب أن الأهلى سعى منذ وقت طويل لتحقيق أرقام متميزة فيما يتعلق بحقوق البث والعمل على تحقيق أكبر مكاسب تجارية من حقوق الرعاية، بعدما وصلت عقود الرعاية إلى 900 مليون جنيه فى أربع سنوات.

وأشار رئيس النادى إلى أن الأهلى حقق أرقاماً مميزة على صعيد الرعاية داخل مصر، ولكن هناك طموحات كبيرة للسعى نحو تحقيق أرقام أكبر، خاصة فى ظل الكم الكبير من المصروفات والإنفاق داخل النادى، موضحاً أن احتياجات النادى الأهلى تتزايد يوماً بعد آخر، ومن ثم نسعى للارتقاء بأرقام الرعاية من خلال استخدام العلامة التجارية و«لوجو النادى» فى بعض المشروعات الخدمية والمجتمعية، خاصة فى ظل الدور الكبير الذى يلعبه الأهلى على الصعيد الخدمى والمجتمعى.

وأوضح الخطيب أن الساعات الماضية شهدت جلسة جمعته مع إدارة التسويق بالنادى لبحث كيفية تعظيم العلامة التجارية، والعمل على تحقيق مكاسب أكبر تعود بالفائدة من كافة الجوانب على النادي، مؤكدًا أن هناك العديد من المشروعات الخاصة بهذا الملف نعمل عليه فى الوقت الحالى لإنجازه، وسيتم الإعلان عنه قريبا.

وأشار الخطيب إلى أن الأهلى يسعى أيضاً للاستفادة من منابره الإعلامية المختلفة فى كيفية تعظيم العلامة التجارية، بجانب السعى لتحقيق الأهداف المجتمعية والاهتمام بالشباب والمواهب الصغيرة.



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