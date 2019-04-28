شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى: بامبو لا يمكن الاستغناء عنه فى الإسماعيلى ومنحته حقوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة بالإسماعيلى، انتهاء أزمة كريم بامبو مهاجم الفريق، وقال المنياوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "بامبو لاعب كبير يحتاجه الإسماعيلى ولا نستطيع الاستغناء عن خدماته، وعقدت جلسة معه ووجدت سوء تفاهم بينه وإدارة النادى، وتم إنهاء الأزمة".

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلى، "نثق فى بامبو وحبه للدراويش، ويكفى التزامه بعد قرار تجميده وعدم تأخره عن النادى وافتعال الأزمات، لذا منحته مستحقاته المتأخرة واتفقنا على عودته للتألق من جديد".

وعن فرص استمراره مع الإسماعيلى وتمديد تعاقده، قال المنياوى، "اللاعب يملك الحرية الكاملة فى الاستمرار أو الرحيل، ولكن قد تحدث انفراجة فى الساعات المقبلة".

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، قرر تجميد كريم بامبو، وعدم مشاركته مع الفريق الأول خلال المباريات المقبلة بعد رفضه تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

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كريم بامبو انضم للإسماعيلي في يناير 2016 في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن الأهلي عقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المارد الأحمر أمام مصر المقاصة ليقرر بعدها مسؤولو النادي الاستغناء عنه ورفع اسمه من قائمة الفريق.

وتفوق كريم بامبو على نفسه في الموسم الجاري وبات من أهم لاعبي الدروايش الذين يعتمد عليهم المدرب البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني الحالي لراقصي السامبا، حيث خاض مع الدراويش هذا الموسم 22 مباراة في بطولة الدوري أحرز فيها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، وشارك في 7 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا سجل فيها هدفا، بجانب مشاركته في مباراة وحيدة ببطولة كأس مصر أمام المقاولون العرب ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد.

ويحتل الإسماعيلي، المركز السابع بجدول ترتيب البطولة برصيد 37 نقطة.