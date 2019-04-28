شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على تعافى محمد هانى من آلام العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن إليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالأهلي، على جاهزية محمد هانى لاعب الفريق للعودة بشكل طبيعى للمشاركة فى التدريبات الجماعية اليوم.

وعقد إليخاندرو جلسة خاصة مع اللاعب من أجل الاطمئنان على تعافيه تمامًا من آلام الإجهاد فى العضلة الأمامية، والتى تعرض لها قبل مباراة بيراميدز فى الدورى، وغاب عنها بسبب الإيقاف.

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وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أكد انضمام اللاعب للتدريبات الجماعية اليوم، بعدما أصبح لائقًا من الناحية الطبية وإنهاء برنامجه العلاجى والتأهيلى بنجاح.

يذكر أن محمد هاني شارك فى جزء من تدريبات الكرة أمس مع اللاعبين قبل أن يستكمل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى بخوض تدريبات بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى.