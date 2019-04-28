شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتناولون الإفطار بالفندق ويعودون إلى غرفهم قبل مواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تناول لاعبو فريق الزمالك وجبة الإفطار فى فندق الإقامة بالإسكندرية ، استعدادا للقاء النجم الساحلى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية ، و باستاد برج العرب .

وبعد تناول الإفطار توجه اللاعبون إلى غرفهم ، خلودا للراحة قبل الاجتماع مع الجهاز الفنى للإستماع إلى محاضرة الفيديو

يذكر أن الزمالك تأهل إلى دور نصف النهائى بالكونفدرالية، عقب تخطيه عقبة حسنية أغادير المغربى فى دور ربع النهائى بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما تعادل سلبيا مع الفريق المغربى بملعب أدرار بالمغرب وفاز عليه فى الإياب بالسويس بهدف نظيف، فيما تأهل النجم الساحلى إلى هذا الدور بعدما فاز على الهلال السودانى بنتيجة 5 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، حيث فاز فى تونس بنتيجة 3 / 1، قبل أن يفوز فى الإياب أيضا على ستاد الجيش بالسويس بهدفين مقابل هدف