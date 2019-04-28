شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهائى محترفى اليد.. الزمالك يتفوق على الأهلى فى النقاط والأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام فى السابعة مساء اليوم، الأحد، مباراة مهمة بين فريقى الأهلى والزمالك على صالة أكتوبر الدولية لتحديد بطل دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019.

الزمالك يتفوق على الأهلى فى النقاط والأهداف

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة فى ظل تفوقه فى عدد النقاط بفارق نقطة برصيد 40 بعد خسارة الأهلى المفاجئة أمام الجزيرة بنتيجة 26 / 25 فى الجولة قبل الأخيرة.

ويتفوق الزمالك على الأهلى فى عدد الأهداف برصيد 397 هدفا مقابل 358 هدفا، بينما دخل فى مرمى الفريق الأبيض 338 مقابل 312 للأهلى.

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تعادل فريق الزمالك فى الدورى هذا الموسم فى 3 لقاءات ولم يخسر أى لقاء، بينما تعادل الأهلى فى لقاءين وتلقى خسارة وحيدة ، فيما تعادل كلا لافريقين فى عدد مرات الفوز ، حث حقق الزمالك الفوز فى 13 لقاء ومثله الأهلى بنفس الرصيد.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى التعادل أو الفوز من أجل حصد اللقب بينما يحتاج الأهلى إلى تحقيق الفوز فقط من أجل حسم اللقب ولم يتم الإحتكام لأى مباراة فاصلة نظرا لأن الفائز يحصل على 3 نقاط و التعادل نقطتين و الخاسر نقطة وحيدة .