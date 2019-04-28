شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن خارج حسابات أجيرى فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطنى وضع يده علي القوام الأساسي الذي سيخوض به بطولة أمم إفريقيا وتم الاستقرار على استبعاد عدد من اللاعبين للابتعاد عن مستواهم المعروف علي رأسهم صلاح محسن مهاجم الأهلي الذي فشل في استغلال الفرص التي أتيحت له . واستقر الجهاز علي ضم الثنائي مروان محسن مهاجم الأهلي و أحمد حسن كوكا المحترف بصفوف اوليمبياكوس اليوناني ومتابعة مستوي مصطفي محمد مهاجم طلائع الجيش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح محسن خارج حسابات أجيرى فى أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.