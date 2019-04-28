شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن تنظيم دورى 3/3 بداية من الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدى أبوفريخة، تنظيم دورى 3/3 بداية من الموسم المقبل، على أن تقام مسابقة الدورى للمراحل السنية تحت 18 سنة وتحت 23 سنة ودرجة أولى رجال وسيدات.

وأرسل محمود الحلو، المدير التنفيذى لاتحاد السلة، اليوم الأحد، خطابًا للأندية لإخطارها بقرار مجلس الإدارة بإنشاء المسابقة، وأنه سيتم إدراجها ضمن الحافز الرياضى حتى يتم الاستعداد لها مبكرا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا السبت المقبل مع الأندية بمقر الاتحاد لمناقشة شكل الدورى الجديد.