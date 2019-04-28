شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن تنظيم دورى 3/3 بداية من الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدى أبوفريخة، تنظيم دورى 3/3 بداية من الموسم المقبل، على أن تقام مسابقة الدورى للمراحل السنية تحت 18 سنة وتحت 23 سنة ودرجة أولى رجال وسيدات.
وأرسل محمود الحلو، المدير التنفيذى لاتحاد السلة، اليوم الأحد، خطابًا للأندية لإخطارها بقرار مجلس الإدارة بإنشاء المسابقة، وأنه سيتم إدراجها ضمن الحافز الرياضى حتى يتم الاستعداد لها مبكرا.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا السبت المقبل مع الأندية بمقر الاتحاد لمناقشة شكل الدورى الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة يعلن تنظيم دورى 3/3 بداية من الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.