شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: نحترم الطلائع ونثق فى لاعبى الأهلى لتحقيق الفوز الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، صعوبة مباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية فى الجولة الـ31 من مباريات الدورى العام.

وأضاف عبد الحفيظ، «نحترم فريق طلائع الجيش، وجميع المباريات أصبحت صعبة للغاية، خاصة أن الجميع يتطلع لتحقيق نتائج إيجابية مع اقتراب عمر المسابقة من خط النهاية»، مشيرا إلى كل مباراة ولها ظروفها، ولكن لدينا هدف واحد وهو الفوز من أجل استكمال مشوارنا للحفاظ على اللقب المحلى.

وتابع مدير الكرة بالأهلى، «كل مباراة نحقق فيها هدفنا بحصد النقاط الثلاث تبقى بمثابة خطوة مهمة فى رحلة الدفاع عن اللقب، خاصة أن كل نقطة باتت «غالية» جدًا فى صراع المنافسة على الدورى مع بقاء 7 مباريات فقط قبل إسدال الستار على الدوري».

واضاف مدير الكرة بالأهلى، «نثق بشدة فى كل اللاعبين لمواصلة الانتصارات فى الدورى؛ من أجل الاقتراب خطوة خطوة من الحفاظ على اللقب».