شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات تقرر 15 مايو موعدا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى "المؤجلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، 15 مايو المقبل موعداً لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الجولة الـ31 للدورى. وكان عامر حسين قرر تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، التى كان مقررا لها الأربعاء المقبل، بسبب خوض الأبيض مباراتى قبل نهائى الكونفدرالية أمام النجم الساحلى يومى 28 أبريل الجارى و5 مايو المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المسابقات تقرر 15 مايو موعدا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى "المؤجلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.