شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو بعد رفع الإيقاف: "الحمد لله أزمة وعدت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى كريم بامبو، لاعب النادى الإسماعيلى، سعادته بقرار رفع الإيقاف عنه بعد جلسته مع صبرى المنياوى مدير الكرة الجديد.

وقال بامبو، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الحمد لله أزمة وعدت، وسعيد بالعودة للعب مع الدراويش وأتمنى التألق من جديد".

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، قرر تجميد كريم بامبو، وعدم مشاركته مع الفريق الأول خلال المباريات المقبلة بعد رفضه تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى ، قبل ان ينجح صبري المنياوي مدير الكرة بالاسماعيلي في انهاء الأزمة

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كريم بامبو انضم للإسماعيلي في يناير 2016 في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن الأهلي عقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المارد الأحمر أمام مصر المقاصة ليقرر بعدها مسؤولو النادي الاستغناء عنه ورفع اسمه من قائمة الفريق.

وتفوق كريم بامبو على نفسه في الموسم الجاري وبات من أهم لاعبي الدروايش الذين يعتمد عليهم المدرب البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني الحالي لراقصي السامبا، حيث خاض مع الدراويش هذا الموسم 22 مباراة في بطولة الدوري أحرز فيها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، وشارك في 7 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا سجل فيها هدفا، بجانب مشاركته في مباراة وحيدة ببطولة كأس مصر أمام المقاولون العرب ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع بجدول ترتيب البطولة برصيد 37 نقطة.