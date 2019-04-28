شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم مباراة الأهلي والطلائع 90 دقيقة بسبب لقاء برشلونة وليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تقديم موعد مباراة الأهلي مع طلائع الجيش 90 دقيقة، لتُقام الساعة 6.45 مساءً بدلاً من 8.15، وذلك لتزامنها مع مباراة برشلونة وليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا والتى تقام فى التاسعة مساءً.

ويلتقى الأهلى مع الطلائع الأربعاء المقبل باستاد المكس فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز.

وكانت اللجنة قررت تأجيل مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربى، التى كان مُقرراً لها الأربعاء المقبل بسبب انشغال الزمالك بمباراة النجم الساحلي التونسى فى نصف نهائى الكونفدرالية.

كما قررت لجنة المسابقات تقديم مباراة المقاولون والداخلية فى نفس مباريات الأسبوع الـ 31 لتقام الأربعاء المقبل فى تمام الرابعة والنصف بدلا من الخامسة والنصف من نفس اليوم.