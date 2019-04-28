شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقرر تحويل سيدومير للتحقيق بسبب تصريحاته ضد النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى تحويل البلجيكى سيدومير، المدير الفنى للدراويش، للتحقيق بسبب تصريحاته ضد النادى فى الساعات القليلة الماضية.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن إدارة النادى ستعقد جلسة تحقيق موسعة اليوم، الأحد، مع المدير الفنى للتعرف على أسباب تصريحاته ضد المجلس.

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سيدومير غادر مران الإسماعيلى أمس السبت قبل نهايته بسبب تقلص صلاحياته الفنية بعد تعيين جهاز معاون جديد يضم محمود جابر مدربا عاما، وعطية صابر مدرب مساعدا وصبرى المنياوى مديرا للكرة، عقب الخسارة من وادى دجلة بثلاثية دون رد.

وبدأ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، رحلة التخلص من البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق بعد الخسارة من وادى دجلة بثلاثية دون رد ليواصل الدراويش مسلسل العروض المخيبة للامال للفريق فى آخر خمس جولات بالمسابقة، وتدور مناقشات داخل المجلس الأصفر للوصول لصيغة تنهى العلاقة بين الدراويش ومدربه البلجيكى بدون أعباء مالية كبيرة علي خزينة النادي ،وينص العقد على بند يحق لسيدومير الحصول على قيمة عقده كاملًا في حال فسخ التعاقد معه قبل نهاية الموسم الحالي وهو ما سيكبد الإسماعيلي مبلغًا كبيرًا.

قاد الخواجة البلجيكى سيدومير الإسماعيلى هذا الموسم فى 15 لقاءً بالدورى، فاز فى 6 وتعادل فى مثلها وهزم بثلاث مباريات، وسجل الفريق 15 هدفاً بشباك المنافسين وتلقى 14 هدفاً، ويحتل الدراويش المركز السابع فى جدول الدورى برصيد 37 بعدما لعب 28 مباراة.