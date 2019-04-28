كورة لايف 7sry مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم يلا شوت yalla shoot يوتيوب| رابط...

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم يلا شوت yalla shoot اونلاين hd يوتيوب كورة لايف، يدخل نادي مانشستر سيتي مباراته اليوم ضد كارديف ساعياً لاسترداد الصدارة ولا غير ذلك خاصة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فأن حسم لقب الدوري يعد الهدف الأول للفريق في تلك المواجهة وهذا الموسم، فلا يريد المدير الفني بيب جوارديولا التفريط في تلك البطولة، وسنزودكم برابط يلا شوت بث مباشر مانشستر سيتي وبيرنلي قبل بداية اللقاء المرتقب مباشرة.

كورة لايف مشاهدة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتمني النفس جماهير ليفربول بتعثر مانشستر سيتي في تلك المواجهة، خاصة في ظل اقتراب الدوري من نهايته خلال الفترة المقبلة، حيث يتبقي مباراتين بعد تلك المباراة، وفي حال فوز السيتي في الثلاث مباريات سيحسم اللقب لصالخه بغض النظر عن نتائج ليفربول، وسوف نوفر لكم من خلال المقالة رابط مشاهدة اللقاء بدون تقطيع.

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مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر Koralive، من المتوقع أن يدخل بيب جوارديولا تلك المواجهة بالتشكيلة المثالية وسيغيب عن تلك المواجهة فقط كيفين دي بروين بسبب إصابة عضلية عادت إليه من جديد، في المقابل سيسعى بيرنلي لتحقيق المفاجأة والعبث بحامل لقب الدوري الانجليزي والمرشح الأول له،، وسيكون على مانشستر سيتي الحذر من تلك المفاجآت، وسنوفر لكم رابط بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر



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