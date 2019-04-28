هنا قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم بدون تشفير في كأس الكونفيدرالية الافريقية

مع اقتراب موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، يتساءل الكثير من عشاق القافلة البيضاء عن طرق متابعة ماتش الزمالك اليوم سواء من خلال التلفاز ، ونحن بدورنا خصصنا هذا المقال لمتابعة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي بدون تشفير على مختلف الأقمار الصناعية.

تتجه أنظار عشاق الزمالك في كل مكان صوب ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية مساء اليوم، وذلك لمتابعة و في لقاء الذهاب من الدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدريالية الأفريقية، وهي المباراة التي ينتظرها الكثير من محبي الأبيض المصري من أجل الصعود إلي نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

طرق متابعة مباراة الزمالك اليوم

إذا كنت من مشتركين قناة bein sport، ستكون بإمكانك مشاهدة اللقاء عبر قناة bein sport hd1 بتعليق المصري أحمد الطيب على القناة الصوتية الأولى، وعصام الشوالي على القناة الصوتية الثانية، أما إذا كنت ترغب في متابعة أحداث مباراة الزمالك والنجم الساحلي بشكل مجاني دون تشفير، بإمكانك ذلك من خلال استقبال البث الأرضي لقناة النيل للرياضة الأرضية سواء عن طريق كابل الهوائي الموصل مباشرة للتلفزيون، أما الشاشات الحديثة التي تدعم تشغيل البث الرقمي الأرضي.

وفي حال كنت تمتلك طبق استقبال بقطر 80 سم، يمكنك ضبط إشارة القمر الصناعي Eutelsat W3A 7 درجات شرق، وضبط ترددات القنوات التالية بأعلى أشارة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم