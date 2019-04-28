beIN ناو: بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي يلا شوت kora live كورة لايف الاسطورة رابط مشاهدة...

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي يلا شوت كورة ستار Kora live Man city رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم الاسطورة كورة اون لاين بدون تقطيع، مُنتظرة تلك هى مباراة اليوم والتي يستضيف فيها فريق بيرنلي على ملعبه فريق مانشستر سيتي في الجولة 36 من الدوري الانجليزي الممتاز، وتحظى المباراة باهتمام شديد من جماهير السيتي الراغبة في الانتصار لمواصلة الزحف نحو تحقيق اللقب وعدم فقدان أي نقاط تمنح ليفربول فرصة للعودة بل وفرصة كبيرة لخطف اللقب في الجولات الأخيرة.

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رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يلا شوت، بث مباشر السيتي كورة لايف، الأسطورة بث مباشر مانشستر سيتي وبيرنلي بجودة متعددة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة و5 دقائق بتوقيت القاهرة و16:05 بتوقيت مكة، حيث سيتم نقل المباراة على العديد من القنوات على مختلف الأقمار لاسيما قناة beIN sport 2HD بتعليق سوار الذهب، ويحتل السيتي حاليا المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر مؤقتا لحين انتهاء هذه الجولة والتي في الغالب سيستعيد السيتي الصدارة كالمعتاد.

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يلا شوت بث مباشر مانشستر سيتي وبيرنلي كورة ستار يوتيوب السيتي وبيرنلي اليوم مباشر كورة لايف كورة اون لاين بث مباشر مانشستر سيتي Yalla shoot، وتحدث مدرب بيرنلي عن اللقاء مؤكدا أن مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي لن تكون نزهة سهلة وتحقيق الثلاث نقاط لن يحدث ببساطة، فالمباراة ستكون صعبة على السيتي وأكد أن جوارديولا يعرف أنه لا توجد مباراة يسيرة في البريميرليج، وبالرغم من أن بيرنلي ضمن عدم هبوطه إلا أنه يقدم مباريات كبيرة كان آخرها التعادل مع تشيلسي على ملعب الأخير.

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سيتم اضافة البث قبل المباراة

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وتحدث أندي روبرتسون لاعب ليفربول عن المنافسة بين فريقه وبين سيتي فقال أنهم يجب عليهم أن يفوزوا في جميع مبارياتهم للضغط على السيتي حتى يتعثروا وعلى الريدز أن ينتظروا ذلك وعن مباراة الديربي قال أنه شعر بأن النتيجة ستكون هكذا.