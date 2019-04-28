يلا شوت match مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع| تابع لايف ماتش...

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر yalla shoot اونلاين، يستضيف السيتي على ملعب الاتحاد مساء اليوم الأربعاء منافسه كارديف سيتي في الجولة الثالثة والثلاثون من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليغ، وهي المواجهة التي يسعى من خلالها السيتي استعادة الصدارة من ليفربول، وسنضيف لكم رابط يلا شوت مشاهدة مباراة مان سيتي وبيرنلي اونلاين قبل بداية اللقاء بلحظات.

مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم بث مباشر كورة لايف، يبدأ توقيت مشاهدة مباراة السيتي ضد بيرنلي اليوم في الساعة الثالثة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الساعةالرابعة وخمس دقائق مساءاً بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة مباشرة عبر قناة bein sport hd2 بتعليق سوار الدهب، وتُعد المباراة هامة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي والصراع القائم بين السيتي والليفر للفوز باللقب هذا الموسم، وسوف نوفر لكم رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي بث مباشر فور بدايتها.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي بث مباشر

يلا شوت مانشستر سيتي وبيرنلي مباشر، بعد فوز ليفربول يوم الجمعة على هدريسفيلد بخماسية نظيفة تصدر الفريق الدوري الانجليزي لكرة القدم مؤقتاً بفارق نقطتين عن السيتي، وسيكون على السيتي الذي يملك في رصيده 89 نقطة الفوز في تلك المواجهة من أجل العودة إلي الصدارة مرة أخرى بفارق تقطة عن ليفربول، وسنضيف لكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اونلاين كورة لايف في نهاية المقال.

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يحتل نادي مان سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول صاحب ال91 نقطة، وفي حال نجح السيتي في الفوز على بيرنلي اليوم سيقفز لصدارة الترتيب برصيد 92 نقطة بعد 36 جولة منذ بداية المسابقة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي بث مباشر، مانشستر سيتي سيعتمد على الثنائي سيرجو أجويرو ورحيم سترلينج من أجل الفوز في تلك المواجهة الصعبة، والاقتراب أكثر في أكثر من حسم لقب الدوري المصري.