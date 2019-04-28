بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي Kora 7sry يلا شوت بلس مشاهدة مباراة مانشستر سيتي بث مباشر كورة...

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر yalla shoot كورة ستار مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر كورة ستار مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي بث مباشر، يتطلع عشاق الريدز لخسارة أو تعادل تلحق بالسيتي في أي من المباريات الثلاثة المُتبقية له في الدوري حتى يستطيع الليفر حسم الدوري بعد أن اشتعلت المنافسة بين الليفر والسيتي على نقطة واحدة يتفوق بها السيتي، وعلى النقيض من ذلك يرغب عشاق السيتي الفوز لاستكمال مسيرة النجاح وخطف اللقب.

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بث مباشر مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي كورة ستار كورة أون لاين مانشستر سيتي وبيرنلي yalla shoot كورة جون مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي الاسطورة بث مباشر بيرنلي ومانشستر سيتي، تُنقل المباراة على بي إن سبورت 2 بتعليق سوار الذهب الساعة 15.05 بتوقيت القاهرة والساعة 16.05 بتوقيت السعودية، ومن الجدير بالذكر أن بيرنلي فاز على السيتي في مباراة واحدة خلال 2015 بهدف نظيف بينما خسرت في 9 لقاءات وتعادلت في 3 لقاءات.

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