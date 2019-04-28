تعرف علي موعد مباراة مانشيستر سيتي اليوم مع بيرنلي وتشكيل السيتي المتوقع والقناة الناقلة

أعزائي المتابعين يسعدني أن أقدم لكم هذا التقرير، عن مباراة بيرنلي صاحب الملعب اليوم ضد مانشيستر سيتي ضمن الجوله 36، من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018/2019، وأتمني أن ينال المحتوي رضاكم إن شاء الله.

اليوم يحل مانشيستر سيتي ضيفاً ثقيلاً علي بيرنلي في ملعب نيرف مور، ضمن منافسات الجولة36 من عمر الدوري الإنجليزي، وتقام المباراة اليوم الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، ويسعى السيتي في مباراة اليوم لإستعادة الصدارة، من فريق ليفربول صاحب ال91 نقطة بعد فوزه في إفتتاحية الجولة 36 علي هيدرسفيلد تاون بخماسيه دون رد، سجل منهما الدولي المصري محمد صلاح هدفين، ويصل 21 هدف في صدارة هدافي الدوري حتى الأن والسيتي قبل مباراة اليوم 89 نقطة، يحتل المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة.

وتأمل جماهير ليفربول أن يحقق بيرنلي المفاجأة، ويفوز أو علي الأقل يتعادل مع السيتي، في مباراة اليوم من أجل الإستمرار في الصدارة، بعد فشل مانشيستر يونايتد وتوتنهام في إيقاف قطار السيتي السريع، ولكن هذه الأمال ضعيفة جداً،حيث أن بيرنلي لم يفز هذا العام علي كبار الدوري الإنجليزي، إلا في مباراة واحدة علي توتنهام 2/1 يوم 23/2/2019 .

التشكيل المتوقع لمانشيستر سيتي في مباراة اليوم

حراسة المرمى(إيدرسون)

خط الدفاع(ستونز،لابورتي،واكر،زيتشينكو)

خط الوسط(جوندوجان،ديفد سيلفا،بيرناردو سيلفا،)

خط الهجوم(رحيم سترلينج،ساني،أجويرو)

القنوات الناقلة للمباراة وتوقيت إذاعتها وملعب المباراة