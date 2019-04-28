يلا شوت kora مباراة ارسنال وليستر سيتي بث مباشر yalla shoot رابط كورة لايف ماتش أرسنال اليوم بث...

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مباريات اليوم بث مباشر رابط جوال مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي بث مباشر كورة أون لاين Kora star ، من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة أرسنال وليستر سيتي مباشر اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019 في الجولة السادسة والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي:

الساعة 13:00 بتوقيت القاهرة

الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 15:00 بتوقيت أبوظبي

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مشاهدة مباراة أرسنال اليوم بث مباشر اليوم الأول، ستكون تشكيلة أرسنال اليوم أمام ليستر سيتي كالتالي: لينو – سوكراتيس – موستافي – كولاسيناك – مخيتاريان – تشاكا – إيوبي – مايتلاند نيلس – توريرا – أوباميانج – لاكازيت.

وقت قليل متبقي علي بداية أحداث الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي مباشرة على ملعب كينج باور معقل فريق ليستر سيتي ووسط جماهيره.

بداية أحداث مباراة أرسنال وليستر سيتي مباشر الآن

التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة ارسنال وليستر حتى الآن بعد مرور 20 دقيقة من زمن الشوط الأول.

ارسنال وبيرنلي مباشر الشوط الثاني، نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة ارسنال وليستر سيتي بالتعادل السلبي بدون أهداف.