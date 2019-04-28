يلا شوت: رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر kora HD الاسطورة بث مباشر مانشستر سيتي...

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة لايف الاسطورة بث مباشر مانشستر سيتي وبيرنلي كورة اون لاين بجودات متعددة، يترقب الجميع مباراة اليوم والتي تجمع بين تاني ترتيب الدوري الانجليزي -مؤقتا- مانشستر سيتي وصاحب المركز الخامس عشر فريق بيرنلي في لقاء انتزاع الصدارة للسيتزن وأمل خسارة النقاط لجماهير الريدز حيث تمني تلك الجماهير نفسها في أن يحقق بيرنلي المفاجأة التي عجز عنها فريقي توتنهام ومان يونايتد الأسبوع الماضي في ايقاف قطار السيتي.

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يلا شوت مانشستر سيتي بيرنلي بث مباشر اليوم kora online كورة ستار رابط الاسطورة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي كورة لايف مباشر جودة مختلفة، ماوتحدث مدرب السيتي جوارديولا بنبرة ثقة حين طلب من الفريق الذي يريد الفوز بلقب الدوري أن يُجمع ما يقارب 100 نقطة لأن فريقه رفع سقف المعايير الخاصة بالبريميرليج حين جمع ذلك في الموسم الماضي، وتحدث عن ذلك بعد التنافس الشديد بين ليفربول ومانشستر سيتي هذا الموسم حيث من الممكن أن ينهي الريدز الدوري ب 97 نقطة بدون التتويج باللقب.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر الاسطورة kora star city يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي كورة اون لاين يوتيوب سريع، وأكمل جوارديولا حديثه موضحا ان ليفربول يقدم موسم ممتاز وهو الذي جعل المنافسة على أشدها، يذكر أن ليفربول قد حقق الانتصار على فريق هدرسفيلد يوم الجمعة الماضي بخماسية تصدر بعدها جدول الترتيب بفارق نقطتين عن السيتي، واذا تعثر السيتي اليوم بالتعادل أو الهزيمة فان اللقب سيكون ممهدا لليفربول.

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