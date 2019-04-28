كورة live: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر كورة اون لاين yalla shoot يلا شوت بث مباشر...

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر بيرنلي ومانشستر سيتي kora star مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي الاسطورة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يلا شوت، يلتقي اليوم السيتي بفريق بيرنلي في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، وتُعتبر المباراة سهلة بالنسبة للسيتي خاصة بعد أن استطاع السيتي هزيمته في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة لكن مدرب بيرنلي قد أكد أن المباراة ليست نزهة وعلى جوارديولا أن يعلم أن بيرنلي سيلعب للفوز.

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بيرنلي ومانشستر سيتي بث مباشر مشاهدة ماتش مانشستر سيتي وبيرنلي كورة أون لاين مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي كورة لايف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يلا شوت، تبدأ المباراة الساعة الثالثة وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة والرابعة وخمسة دقائق في السعودية والواحدة وخمس دقائق بتوقيت جرينتش، وتُعرض على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق سوار الذهب من ملعب تيرف مور حيث بيرنلي.

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ويعتبر هذا الموسم استثنائي للفريقين حيث لم من الممكن أن يصل ليفربول لعدد من النقاط لم يصل إليها مطلقا في جميع مواسمه التي حقق فيها اللقب ولكن لن يتوج باللقب بسبب وجود مانشستر سيتي القوي