مفاجأة .. أين كان سيقع برشلونة "بدون ميسي" فى جدول ترتيب الليجا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

نجح نادي برشلونة الإسباني في تحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة الـ26 في تاريخه، والثامن في آخر 11 عاماً له.

وتوج برشلونة بطلًا لليجا بشكل رسمي بعدما تفوق على ليفانتي بهدف نظيف مساء أمس، السبت، في إطار مباريات الجولة 35 من المسابقة، قبل نهاية البطولة بثلاث جولات.

وحمل ليونيل ميسي مهاجم الفريق، لقبه العاشر في الدوري الإسباني منذ تتويجه باللقب لأول مرة في موسم 2004-2005.

برشلونة (حاليا)

يحتل الفريق الكتالوني صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، من 25 فوز و8 تعادلات وخسر في مباراتين.

ميسي

ميسي يتصدر جدول ترتيب هدافي الليجا لهذا الموسم برصيد 34 هدفاً، كما صنع الأرجنتيني 15 هدفاً آخرين.

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وغاب ميسي عن 3 مباريات هذا الموسم للنادي الكتالوني أمام كلاً من ريال مدريد ورايو فاييكانو للإصابة في مباريات الدور الأول وهويسكا في مباراة الإياب للراحة.

ساهم ميسي في 49 هدفاً من 86 سجلها البارسا هذا الموسم في الدوري الإسباني، أي أكثر من نصف أهداف الفريق الكتالوني.

أهداف ميسي كانت حاسمة للبارسا خلال 18 مباراة من أصل 32 لعبها هذا الموسم، حيث سجل 24 هدفاً وصنع 9 أهداف آخرين كانت كفيلة بتأمين 42 نقطة.

وحسم البرغوث الأرجنتيني 3 نقاط للبارسا في 12 مباراة بإجمالي 36 نقطة، واقتنص نقطة من المنافسين في 6 مباريات آخرى.

برشلونة بدون ميسي (سادس)

إذا اقتنصنا عدد النقاط التي جمعها برشلونة بفضل النجم الأرجنتيني، سيصبح لدى البارسا 52 نقطة حتى الجولة 35 من الليجا بدلاً من 83 نقطة.

وسيصبح بذلك البارسا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع أتليتك بلباو -الذي يمتلك في الترتيب الحالي 50 نقطة-، الذي سيُضاف إلى رصيده نقطتين إضافيتين بفضل احتساب نتيجة الفوز بدلاً من التعادل في مباراة الدور الأول والتي سجل فيها ميسي هدف التعادل في الدقيقة 90.