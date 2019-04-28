بسبب صلاح وميسي.. تعديل موعد لقاء الجيش والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عن موعد جديد لمباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري.

ومن المقرر أن يلعب الجيش والأهلي يوم الأربعاء 1 مايو ضمن الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز، بملعب استاد المكس.

ووفقا لما جاء بالجدول الجديد، فمباراة الجيش والأهلي ستقام يوم الأربعاء في الساعة 6.45 بدلا من 8.15، وذلك حتى لا يكون هناك أي تضارب مع موعد مباراة برشلونة وليفربول.

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ويستضيف ملعب "كامب نو" ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في الساعة الـ9.00 مساء، بين برشلونة وليفربول، في المباراة التي تشهد صداما مرتقبا بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والدولي المصري محمد صلاح.

وكان عامر حسين قد سبق وصرح بشأن صعوبة إجراء أي تعديل في موعد مباراة الجيش والأهلي، بسبب إقامة مباراة الإنتاج الحربي والزمالك في نفس اليوم.

وبعد قرار تأجيل مباراة الإنتاج الحربي والزمالك بشكل رسمي لمشاركة الأخير في نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، تقرر تعديل موعد مباراة الجيش والأهلي، لكي يٌسمح للجميع بمتابعة مباراة برشلونة وليفربول دون أي مشاكل.