محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عن موعد جديد لمباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري.
ومن المقرر أن يلعب الجيش والأهلي يوم الأربعاء 1 مايو ضمن الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز، بملعب استاد المكس.
ووفقا لما جاء بالجدول الجديد، فمباراة الجيش والأهلي ستقام يوم الأربعاء في الساعة 6.45 بدلا من 8.15، وذلك حتى لا يكون هناك أي تضارب مع موعد مباراة برشلونة وليفربول.
ويستضيف ملعب "كامب نو" ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في الساعة الـ9.00 مساء، بين برشلونة وليفربول، في المباراة التي تشهد صداما مرتقبا بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والدولي المصري محمد صلاح.
وكان عامر حسين قد سبق وصرح بشأن صعوبة إجراء أي تعديل في موعد مباراة الجيش والأهلي، بسبب إقامة مباراة الإنتاج الحربي والزمالك في نفس اليوم.
وبعد قرار تأجيل مباراة الإنتاج الحربي والزمالك بشكل رسمي لمشاركة الأخير في نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، تقرر تعديل موعد مباراة الجيش والأهلي، لكي يٌسمح للجميع بمتابعة مباراة برشلونة وليفربول دون أي مشاكل.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب صلاح وميسي.. تعديل موعد لقاء الجيش والأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.