رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري، كما كشفت عن جدول مواعيد مباريات الجولة الـ32 من منافسات البطولة ذاتها.
وكان من المقرر أن تقام المباراة في الأول من مايو المقبل، ليتم تأجيلها إلى يوم 15 من الشهر ذاته.
وجاء قرار تأجيل مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الجولة 31، لمشاركة الفريق الأبيض في الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، على أن يتم الإعلان عن جدول الأسابيع المتبقية والمباريات المؤجلة بعد تحديد موقف الزمالك في البطولة الإفريقية.
وأوضحت اللجنة أن الزمالك سيلتقي مع وادي دجلة في التاسع من مايو، يليها مباراة أمام الداخلية في الثاني عشر من الشهر ذاته قبل موقعة الإنتاج الحربي منتصف الشهر.
وفيما يلي جدول مواعيد المباريات:
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