بالفيديو.. "وقفة شعبان" التي أثارت الجدل في لقاء "شباب" الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أثار هشام شعبان، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، جدلًا خلال مباراة فريقه أمام الزمالك بنهائي دوري الجمهورية للشباب.

وحقق فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد ٩٧ الفوز على ضيفه الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في مباراة بفرع الأهلي بمدينة نصر ضمن الجولة الـ٣٤ والأخيرة من دوري الجمهورية للشباب.

وفي الدقائق الأخيرة من أحداث المباراة، قام هشام شعبان، بـ"الوقوف على الكرة"، مما استفز لاعبي الزمالك، وحدث تدخل قوي معه، لكن لم يتطور الأمر بعد ذلك.

وأظهر البث التليفزيوني، من خلال قناة الأهلي تفاصيل ما حدث في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأكد هشام شعبان، في تصريحات لبرنامج "الماتش"، أن ما قام به خلال المباراة، كان ردًا على الإهانات التي تعرض لها.

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وقام عامر صبري، مدرب فريق الشباب بنادي الزمالك بالتعليق على الواقعة، والتأكيد على أن الأمر "عادي"، لكن في مصر يتم اتخاذها بحساسية.

الجدير بالذكر، أن الأمر يعود لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك موسم 2014 /2015، عندما قام رمضان صبحي في ذلك الوقت بالوقوف على الكرة، ليُطرد حازم إمام قائد الزمالك بسبب رد الفعل، وعاد رمضان ليكرر الأمر في مباراة السوبر 2015 بالإمارات، وتتسبب في أزمة كبيرة داخل أرض ملعب هزاع بن زايد.