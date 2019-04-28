مصدر بالإسماعيلي: محاولات لحل أزمة الشرط الجزائي مع سيدومير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للإسماعيلي أن إدارة النادي في طريقها للاستغناء عن البلجيكي سيدومير، على أن يتم تعيين محمود جابر كمديرًا فنيًا للدراويش خلال الفترة المقبلة.

وكان سيدومير قد أعرب عن استيائه بسبب تقليص صلاحياته كما انتقد إدارة النادي في وسائل الإعلام وهو ما أدي الي اتخاذ قرار بتحويله للتحقيق.

وأوضح المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لمراسل الخليج 365 أن الأزمة مازالت قائمة بين المدرب البلجيكي وإدارة النادي الإسماعيلي بسبب رغبة الإدارة في الاستغناء عن خدماته، في حين تمسك المدير الفني بالحصول على الشرط الجزائي.

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وأضاف المصدر أن قيمة الشرط الجزائي تتجاوز الـ٢٠٠ الف دولار (أي ما يزيد على ٢ مليون جنيه).

وأكمل: " كنا نسعى لحل الأمور بشكل ودي ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق".

على الجانب الآخر أكد المصدر أنه تم إبلاغ محمود جابر بتولي المهام الفنية للدراويش خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.