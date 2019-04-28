مصدر يكشف لمصراوي حقيقة وصول عرض صيني لأزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

نفى مصدر مقرب من المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي وصول عرض من الدوري الصيني للتعاقد مع اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي (2018-19)، مؤكدًا أنه لا يفكر في الرحيل عن الأحمر.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "أزارو لم يصله أي عروض سواء من الصين أو من أي دوري آخر، هو الآن يفكر في كيفية إستعادة مستواه بالشكل الذي ظهر عليه في الموسم الماضي".

وأضاف: "يتبقى في عقد اللاعب موسمين مع الأهلي بعدما تم التعاقد معه في صيف 2017 لمدة أربعة مواسم، ويرى أن أمامه طموحات لم يحققها مع الفريق وأهمها البطولة الإفريقية، رغم مشاركته في نهائيين متتاليين".

وأتم المصدر تصريحاته قائلا: "أزارو يريد في الوقت الحالي العودة للتهديف وحجز مقعد في قائمة منتخب بلاده التي ستشارك في أمم إفريقيا 2019، هذا كل ما يشغل تفكيره في الوقت الحالي".

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أزارو الذي سجل ثلاثة أهداف بالدوري خلال الموسم الحالي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الأهلي في الصيف، وبالتحديد عندما تلقى عرضًا من نادي هيبي الصيني، لكن الأحمر أغلق ملف بيعه.

وكان الأهلي اشترط 10 ملايين يورو لبيع أزارو لنادي فورتشن، قبل الموافقة على رحيل اللاعب مقابل 8 ملايين و600 ألف يورو، مؤكدًا رغبة صاحب الـ23 عامًا في مغادرة القلعة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع أزارو العام الماضي بعد دفع مليون و300 ألف دولار لنادي الدفاع الحسني الجديدي، مع العلم أن النادي المغربي لديه نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب لناد آخر.

يُذكر أن وليد أزارو تصدر ترتيب هدافي الدوري المصري في الموسم الماضي (2017-18) بـ18 هدفًا في 30 مباراة، كرقم قياسي للاعبين الأجانب غير مسبوق في تاريخ المسابقة.