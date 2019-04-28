كل نقطة "غالية".. عبد الحفيظ يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، أن مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام طلائع الجيش بالدوري "صعبة لافتًا إلى أن كل نقطة أصبحت غالية صراع المنافسة على الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في المباراة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الـ31 من مباريات الدوري.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي قال عبد الحفيظ: "نحترم فريق طلائع الجيش، جميع المباريات أصبحت صعبة للغاية، خاصة أن الجميع يتطلع لتحقيق نتائج إيجابية مع اقتراب عمر المسابقة من خط النهاية".

وأضاف: " كل مباراة لها ظروفها الخاصة، ولكن لدينا هدف واحد وهو الفوز من أجل استكمال مشوارنا للحفاظ على اللقب المحلي".

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وواصل: "كل مباراة نحقق فيها هدفنا بحصد النقاط الثلاثة تبقي بمثابة خطوة مهمة في رحلة الدفاع عن اللقب".

وأكمل:" كل نقطة باتت "غالية" في صراع المنافسة على الدوري مع بقاء 7 مباريات فقط قبل إسدال الستار على الدوري".

وأتم مدير الكرة تصريحاته قائلًا: "نثق بشدة في كل اللاعبين لمواصلة الانتصارات في الدوري؛ من أجل الاقتراب خطوة خطوة من الحفاظ على اللقب".

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز متصدر الجدول.