الهيمنة مستمرة.. برشلونة 16-8 ريال مدريد في آخر ثلاثة عقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رغم استمرار تفوق ريال مدريد كأكثر المتوجين بلقب الدوري الإسباني، أكد برشلونة هيمنته على المسابقة في آخر ثلاثة عقود، ليواصل الزحف نحو الرقم التاريخي للفريق الملكي.

وتُوج برشلونة أمس السبت بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي وللمرة الـ26 في تاريخه، مقابل 33 لقبًا للريال في تاريخ المسابقة.

وبات هذا اللقب هو الثامن لبرشلونة في آخر 11 موسما بالمسابقة، مقابل لقبين لريال مدريد ولقب واحد فقط لأتلتيكو مدريد، وهو ما يعني أن البارسا هو المهيمن على اللقب خلال العقد الأخير.

واصطبغت البطولة في القرن الحالي بألوان القميص الكتالوني، ليقترب برشلونة تدريجيا من رصيد الريال في تاريخ البطولة، حيث أصبح الفارق سبعة ألقاب فقط.

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وقبل 15 عاما فقط، كان رصيد ريال مدريد 29 لقبًا مقابل 16 لقبًا لبرشلونة، وخلال تلك الفترة حصد رفاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 10 ألقاب مقابل أربعة للريال منذ عام 2005.

وبالنظر إلى آخر 29 عامًا، فاز برشلونة بأكثر من نصف الألقاب الممكنة بعدما حصد لقب الدوري 16 مرة منذ عصر "دريم تيم" عام 1991، وكانت البداية بالفوز بالليجا في أربعة مواسم متتالية.

وخلال تلك الفترة، لم يُتوج ريال مدريد سوى بنصف ألقاب برشلونة حيث فاز بالدوري 8 مرات، مع ذهاب البطولات الأخرى إلى كل من أتلتيكو مدريد (مرتان)، فالنسيا (مرتان) وديبورتيفو (مرة).