مصابو الأهلي.. جاهزية إكرامي.. تعافي هاني.. والشحات ينضم للتدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في المباراة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الـ31 من مباريات الدوري.

وأكد الجهاز الفني للفريق على جاهزية شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق بعد مشاركته في مران الفريق الجماعي كاملًا أمس، بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في عضلة السمانة.

وبات شريف إكرامي لائقًا بعد الاطمئنان عليه عقب مشاركته بقوة في تدريبات الفريق أمس السبت، كما تأكدت جاهزية محمد هاني الظهير الأيمن للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم.

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وعقد إليخاندرو جلسة خاصة مع اللاعب؛ من أجل الاطمئنان على تعافيه تمامًا من آلام الإجهاد في العضلة الأمامية والتي تعرض لها قبل مباراة بيراميدز بالدوري، وغاب عنها بسبب الإيقاف.

وكان هاني قد شارك في جزء من تدريبات الكرة أمس مع اللاعبين قبل أن يستكمل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بخوض تدريبات بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

وفي سياق متصل ينتظم حسين الشحات، في مران الفريق الجماعي اليوم، بعدما اكتفى بأداء تدريبات خفيفة في "الجيم" أمس السبت، بسبب إصابته بالإجهاد العضلي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الأول.