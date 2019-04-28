الصحف الإسبانية تتغني بـ”ليغا ميسي”

تصدر نجم برشلونة ليونيل ميسي المشهد في صحف الرياضة الإسبانية الصادرة اليوم الأحد، والتي اجتمعت كلها على منح “البرغوث” الأرجنتيني البطولة المنفردة في احتفال “البلوغرانا”، بتتويجه السبت بطلاً للدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 26 في تاريخه.

وبعنوان “العاشر لرقم عشرة”، في إشارة للقب الليغا العاشر الذي يحصده ميسي بين صفوف البرسا، افتتحت صحيفة ماركا عددها بصورة للمهاجم الأرجنتيني وهو يعانق أحد أبنائه عقب انتهاء المباراة، التي فاز بها الفريق الكاتالوني على ليفانتي بهدف نظيف جاء من توقيع صاحب القميص رقم 10، ليحسم اللقب للنادي.

وأبرزت الصحيفة المدريدية أن “ميسي حسم الليغا وأصبح على بعد لقبين من خينتو”، في إشارة للاعب ريال مدريد السابق فرانسيسكو خينتو، الذي توج بلقب الدوري الإسباني 12 مرة.

وأضافت الصحيفة أن “نجم البطولة بلا منازع سجل الهدف الذي قاد البرسا للتتويج بلقب الليغا الثامن في أخر 11 موسماً”.

وكان هذا الإنجاز بالتحديد الذي اختارته صحيفة موندو ديبورتيفو، الكاتالونية التي عنونت افتتاحيتها “8 من 11” مع صورة لميسي وهو يرفع كأس البطولة.

وأشارت الصحيفة في عنوان فرعي إلى أن “هدف بتوقيع ميسي وضع حداً لمقاومة ليفانتي (1-0) ليحسم اللقب 26 للبرسا المهيمن خلال العقد الأخير، والذي بات بإمكانه الآن التركيز على الانقضاض على دوري أبطال أوروبا”، عندما يواجه ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري الأبطال.

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من جانبها، اختارت صحيفة آس المدريدية لصفحتها الرئيسية صورة جماعية لفريق برشلونة، وهو يحتفل باللقب على ملعب كامب نو، وعنونتها “العاشر لميسي”، مذكرة أيضاً بأن هذا هو اللقب الثامن للبرسا في أخر 11 موسماً.

وذكرت الصحيفة أيضاً بأن المهاجم الأرجنتيني الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات “نزل الملعب في الشوط الثاني وحسم اللقب ليصبح على بعد لقبين من رصيد خينتو”.

أما صحيفة سبورت، فراهنت على صورة لكأس البطولة مزيناً بألوان “البلوغرانا”، وعنونتها “الليغا تنتمي لميسي”.

وعقب حسمه البطولة المحلية التي هيمن عليها خلال العقد الأخير، سينصب تركيز البرسا الآن على لقب دوري أبطال أوروبا، الذي استعصى عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي الفترة التي لم تغادر فيها الكأس ذات الأذنين خزائن ريال مدريد.

وسيستضيف برشلونة ليفربول الإنجليزي مطلع مايو (أيار) المقبل على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي البطولة الأوروبية، قبل أن يحل عليه ضيفاً في السابع من الشهر نفسه على ملعب آنفيلد.