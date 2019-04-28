سواريز يمدح ميسي ويطلق عليه لقب جديد

أكد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، أن فوز فريقه برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم لم يكن وليد الصدفة، ولم يكن ضربة حظ.

وتوج برشلونة رسمياً بلقب الدوري الإسباني لأمس السبت، بالفوز على ضيفه ليفانتي بهدف سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال سواريز: “إنها إشارة أخرى على مدى صعوبة الفوز بلقب الدوري، تحلينا بالشجاعة وخضنا الكثير من المباريات، وأدينا بشكل ثابت طوال العام، والتتويج جاء على حساب فريق يعاني من خطر الهبوط وهو ما زاد من صعوبة اللقاء”.

وأضاف اللاعب الأوروغوياني: “عانينا كثيراً قبل تسجيل هدف الفوز، لاحت للخصم عدة فرص محققة، بشكل عام ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول ونجحنا في حسم الفوز في الشوط الثاني”.

واثنى سواريز على زميله ميسي قائلاً: “إنه أفضل لاعب في العالم، الأفضل على مر العصور، نستمتع به في كل لحظة يكون معنا”.