بالفيديو..نيمار يعتدي على أحد المشجعين ويدافع عن نفسه في “الإنستغرام”

وجه البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان لكمة لمشجع في المدرجات أثناء عبور الفريق للمنصة لتسلم ميداليات المركز الثاني عقب خسارة فريقه نهائي كأس فرنسا أمام فريق رين السبت.

وسجل نيمار الهدف الثاني لبي إس جي وصنع الأول لزميله ومواطنه داني ألفيس، إلا أن فريق رين تمكن من التعادل 2-2 قبل أن يفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 على ملعب “دو فرانس”، ليتوج فريق رين بلقب الكأس للمرة الثالثة في تاريخه.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه نيمار وهو يعتدي على أحد المشجعين استفزه خلال صعوده إلى المدرجات من أجل الحصول على الميداليات الفضية.

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وظهر في المقطع نيمار، وهو يحاول إمساك هاتف المشجع الذي وجه كلمات استفزازية للاعبي الفريق الباريسي، من أجل إيقافه عن التصوير وعندما رفض المشجع، وجه نيمار لكمة إلى وجهه.

ودافع نيمار عن نفسه وكتب تعليقا على صورة له في “إنستغرام”: “لا أحد يحب أن يخسر، ومن يعرفني جيدا يدرك مدى جديتي في الملعب والتنافس بقوة، وكم أتألم كثيرا بسبب الخسارة”.

وأضاف: “لكن الخسارة جزء من حياة أي رياضي، فهي مفيدة لنا لكي نتطور ونفكر لنكون أفضل. سعيد للغاية بالعودة مجددا للملعب وهز الشباك، كنت أشعر أنني بحالة جيدة في الملعب، ولكن الشعور الأكبر في هذه الليلة كان الحزن”.