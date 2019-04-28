رانيا محمود تحصد 3 ميداليات ذهبية ببطولة افريقيا لرفع الاثقال

انتهت منذ قليل منافسات وزن 71 كجم في البطولة الافريقية لرفع الاثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام خلال الفترة من 23 الي 30 ابريل الجاري بالصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.
حيث حصلت الرباعة المصرية رانيامحمود علي 3 ميداليات ذهبية بعد ان استطاعت رفع 97 كجم في الخطف، و 122 في الكلين، لتحصل علي ذهبية في المجموع باجمالي 219 كجم.
وتاتي التونسية يسرا لابيدي بفضيتين وبرونزية، حيث حصلت
ثم الرباعة الجزائرية شيرارا اكرام حصلت علي فضية وبرونزيتين، حيث حصلت علي فضية الخطف بعد ان رفعت 82 كجم، وبرونزيتي الكلين والمجموع بعد ان رفعت 101 كجم واجمالي المجموع 183 كجم.
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