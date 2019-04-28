اليوم.. الاهلي يستأنف مرانه استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم الأحد؛ استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأربعاء المقبلعلى استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مباريات الدوري العام.
وكان الأهلي قد أستأنف تدريباته أمس السبت بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الأول، عقب الفوز على المصري مساء الخميس الماضى بهدفين دون رد في الدوري.
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