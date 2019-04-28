سيد عبدالحفيظ: مباراة طلائع الجيش صعبة.. ونثق في قدرات لاعبي الأهلي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعوبة مباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية في الجولة الـ31 من مباريات الدوري العام.
وأضاف: «نحترم فريق طلائع الجيش، وجميع المباريات أصبحت صعبة للغاية، خاصة أن الجميع يتطلعلتحقيق نتائج إيجابية مع اقتراب عمر المسابقة من خط النهاية».
وأوضح أن كل مباراة لها ظروفها، ولكن لدينا هدف واحد وهو الفوز من أجل استكمال مشوارنا للحفاظ على اللقب المحلي.
وقال عبدالحفيظ : «كل مباراة نحقق
وأضاف مدير الكرة بالأهلي: «نثق بشدة في كل اللاعبين لمواصلة الانتصارات في الدوري؛ من أجل الاقتراب خطوة خطوة من الحفاظ على اللقب».
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