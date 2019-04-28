وزير الرياضة: هدفنا صنع إنجاز تاريخي بطوكيو ٢٠٢٠

قال الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ان الرياضة المصرية حققت نجاحات في عدد من الالعاب الفردية والجماعية بالبطولات القارية والعالمية وحصد الميداليات وتحقيق مراكز متقدمة، مشيرا الي ان الرياضة المصرية اصبحت تنافس وبقوة فى البطولات والمحافل الدولية .

وأكد وزير الرياضة اننا ندعم أبطال مصر الرياضيين في مختلف الالعاب الرياضية من أجل تحقيق مزيد من الميداليات والألقاب الرياضية التي تضاف لسجل مصر الرياضي، لافتا الي ان هدفنا الان هو الاستعداد الجيد لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وصنع إنجاز رياضي غير مسبوق في تلك الدورة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للاعبين ورؤساء اتحادات"الاثقال ،الجودو، وكرة الماء" ولكل من ساهم فى تحقيق نتائج مشرفة من اجل تشريف مصر فى الالعاب العالمية .

وأضاف "صبحى " ان الحركة الرياضية المصرية اصبحت تحقق نجاحات مستمرة على جميع المستويات وفي تطور مستمر، بفضل القيادة السياسية الحكيمة التى لاتدخر جهداً فى الاهتمام بالرياضة ورعاية الابطال والموهوبين و تنفيذ المشروعات القومية الرياضية .

جاءت تصريحات وزير الشباب والرياضة بعد احراز العديد من الميداليات فى منافسات الاثقال ،الجودو وكرة الماء امس ... حيث توج الدكتور اشرف صبحى البطل المصرى محمد ايهاب ب٣ ذهبيات فى منافسات ٨١ كجم فى البطولة الافريقية لرفع الاثقال رقم ٢٩ للرجال والمؤهلة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والمقامة باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من ٢٣-٣٠ ابريل حيث استطاع اللاعب رفع ١٦٠ كجم فى الخطف ، ١٩١ كجم فى الكلين و

كما حصل البطل المصرى احمد السيد على فضية وبرونزيتين رفع ١٤٤ كجم فى الخطف وفضية الكلين استطاع رفع ١٨٥ كجم ليحصل على مجموع ٢٨١ كجم .

وفى

فى رياضة الجودو فاز منتخب مصر بكأس بطولة افريقيا للجودو بجنوب افريقيا فى منافسات الرجال برصيد 8 ميداليات وبذلك تأهلوا لبطولة العالم فى المانيا والتى ستقام فى يوليو ٢٠١٩ ، كما تأهل البطل المصرى حاتم عبد الآخر لاعب منتخب مصر للجودو ولاعب نادى الجزيرة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعد فوزه بالميدالية الذهبية .

كما توج منتخب كرة الطائرة الشاطئية سيدات بذهبية بطولة افريقيا فى نيجيريا بعد الفوز على موريشيوس فى النهائى .

وفى منافسات القوس والسهم حقق الثنائى ميرا الشماع ويوسف طلبة المركز الثالث ببطولة كأس فيرونيكا بسلوفينيا بعد الفوز على زوجى سلوفاكيا فى مباراة تحديد المراكز . تحقق نجاحات مستمرة على جميع المستويات وفي تطور مستمر، بفضل القيادة السياسية الحكيمة التى لاتدخر جهداً فى الاهتمام بالرياضة ورعاية الابطال والموهوبين و تنفيذ المشروعات القومية الرياضية .جاءت تصريحات وزير الشباب والرياضة بعد احراز العديد من الميداليات فى منافسات الاثقال ،الجودو وكرة الماء امس ... حيث توج الدكتور اشرف صبحى البطل المصرى محمد ايهاب ب٣ ذهبيات فى منافسات ٨١ كجم فى البطولة الافريقية لرفع الاثقال رقم ٢٩ للرجال والمؤهلة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والمقامة باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من ٢٣-٣٠ ابريل حيث استطاع اللاعب رفع ١٦٠ كجم فى الخطف ، ١٩١ كجم فى الكلين و٣٥١ كجم فى المجموع.كما حصل البطل المصرى احمد السيد على فضية وبرونزيتين رفع ١٤٤ كجم فى الخطف وفضية الكلين استطاع رفع ١٨٥ كجم ليحصل على مجموع ٢٨١ كجم .وفى رياضة كرة الماء توجت مصر بلقب بطولة افريقيا لكرة الماء ناشئين بعد فوز منتخبنا فى مباراة قوية على جنوب أفريقيا .فى رياضة الجودو فاز منتخب مصر بكأس بطولة افريقيا للجودو بجنوب افريقيا فى منافسات الرجال برصيد 8 ميداليات وبذلك تأهلوا لبطولة العالم فى المانيا والتى ستقام فى يوليو ٢٠١٩ ، كما تأهل البطل المصرى حاتم عبد الآخر لاعب منتخب مصر للجودو ولاعب نادى الجزيرة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعد فوزه بالميدالية الذهبية .كما توج منتخب كرة الطائرة الشاطئية سيدات بذهبية بطولة افريقيا فى نيجيريا بعد الفوز على موريشيوس فى النهائى .وفى منافسات القوس والسهم حقق الثنائى ميرا الشماع ويوسف طلبة المركز الثالث ببطولة كأس فيرونيكا بسلوفينيا بعد الفوز على زوجى سلوفاكيا فى مباراة تحديد المراكز .

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