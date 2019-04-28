منتخب مصر يحصد لقب بطولة افريقيا لكرة الماء

توج منتخب مصر في بطولةأفريقيا لكرة الماء للناشئين والتي أقيمت بمجمع حمامات السباحة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. وحقق المنتخب الوطني الفوز في المباراة النهائية على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 5/4. وكان المنتخب الوطني قد تأهل للنهائي بعد تفوقه علي زيمبابوي في نصف النهائي، بينما نجح منتخب جنوب أفريقيا في التأهل للنهائي بعد الفوز على منتخب المغرب.

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