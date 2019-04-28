حازم امام وعبد الغني يغيبان عن اجتماع اتحاد الكرة اليوم

يغيب حازم امام ومجدي عبد الغني عضوي مجلس ادارة اتحاد الكرة، عن اجتماع مجلس الجبلاية المقرر عقده الثالثة عصر اليوم. مجلس الجبلاية المقرر عقده الثالثة عصر اليوم. ويرجع سبب غياب الثنائي لوجودهما خارج مصر، وسينعقد الاجتماع في الثالثة عصراً لمناقشى موعد انتهاء الدوري والكاس والسوبر المحلي.

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