الأهلي يطمئن علي جاهزية شريف إكرامي للقاء طلائع الجيش

اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق بعد مشاركته في مران الفريق الجماعي كاملًا أمس، بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في عضلة السمانة.

وقال الجهاز الفني إن شريف إكرامي أصبح لائقًا بعد

الاطمئنان عليه عقب مشاركته بقوة في تدريبات الفريق أمس السبت.

وأوضح أن تعافي شريف إكرامي من إصابته مع انتهاء إيقاف محمد الشناوي، فضلا عن الحالة الجيدة التي ظهر بها على لطفي في مباراة

المصري الأخيرة؛ كلها أمور تأتي في صالح الفريق بشكل عام، مع إعلان جاهزية الحراس الثلاثة للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.

ويواصل الأهلي تدريباته عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الاربعاء المقبل على استاد المكس بالإسكندرية في الجولة الـ31 من مباريات الدوري العام.