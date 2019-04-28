شاهد.. مبارة مانشستر سيتي وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

حرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بث مباشر لمباراة بيرنلي ومانشستر سيتي مساء اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام

الساعة الثالثة وخمسة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق سوار الذهب.

ويرغب مانشستر سيتي للفوز بالمباراة لليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي من

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ليفربول صاحب المركز الأول بفارق نقطتين، بينما يسعى بيرنلي في خطف الثلاث نقاط مستغلًا الوضع على ملعبة وسط جماهيرة ليثاثر من خماسية المان سيتي بالدور الأول.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 89 نقطة، بينما يدخل بيرنلي القاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد 45 نقطة.

شاهد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي...