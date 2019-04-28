أوباميانج يقود هجوم آرسنال أمام ليسترسيتي .. والنني على دكة البدلاء

أعلن الأسباني أوناي أيمري المدير الفني لفريق آرسنال عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يحل ضيفا علي ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة 36 للدوري الإنجليزي الممتاز. منافسات الجولة 36 للدوري الإنجليزي الممتاز. ويغيب محمد النني نجم المنتخب الوطني عن التشكيل الأساسي للجانرز حيث قرر أوناي إبقائه علي دكة البدلاء. ويضم تشكيل آرسنال كل من: Advertisements لينو، ميتلاند نيلز، موستافي، سوكراتيس، كولاسيناك، تشاكا، توريرا، مخيتريان، ايوبي، اوباميانج، لاكازيت.

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