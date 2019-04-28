اونلاين | شاهد لايف مباراة أرسنال وليستر سيتي livehd7| مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي كورة أون لاين

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ث مباشر مباراة أرسنال وليستر سيتي، تقام اليوم الاحد مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب ووكرز لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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شاهد لايف مباراة أرسنال وليستر سيتي livehd7| مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي كورة أون لاين

شاهد بث مباشر أرسنال اليوم، ويدخل الجانرز المباراة وهم في المركز الخامس برصيد 66 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 6 وتكبد أبناء يوناي إيمري الخسارة في 9، في المقابل يدخل فريق نادي ليستر سيتي المباراة وهم في المركز العاشر برصيد 48 نقطة جمعها رفقاء جيمي فاردي من 35 مباراة بالفوز في 14 مباراة والتعادل في 6 وتكبد الفريق مرارة الخسارة في 15 مناسبة حتى الآن.

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شاهد لايف مباراة أرسنال وليستر سيتي livehd7| مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي كورة أون لاين

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شاهد لايف مباراة أرسنال وليستر سيتي livehd7| مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي كورة أون لاين

لايف بث مباشر أرسنال ضد ليستر سيتي، تبدأ مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الانجليزي في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT، تنقل مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها حسن العيدروس ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي مايكل أوليفير.

شاهد لايف مباراة أرسنال وليستر سيتي livehd7| مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي كورة أون لاين

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