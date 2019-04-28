رياضة | الأهلي: 7 مباريات ونحسم الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: 7 مباريات ونحسم الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأهمية مباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ31 من مباريات الدوري العام.

وأضاف يوسف: "لم يعد أمامنا سوى7 مباريات فقط في عمر مسابقة الدوري، وبالتأكيد هذه المرحلة لم ولن تتحمل خسارة أية نقطة في صراع الحفاظ على المسابقة المحلية، ومن ثم نخوض كل مباراة من المباريات المتبقية؛ بحثًا عن هدف واحد لا بديل عنه وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وأوضح تفكيرنا في الوقت الحالي تجاه مباراة طلائع الجيش فقط، ولن نفكر في أي شيء آخر، خاصة أننا نتعامل مع كل مباراة على حدة وفقًا لظروفها وملابساتها دون الانشغال بأية أمور أخرى، خاصة بمباريات مستقبلية حتى لا نفقد تركيزنا في المباراة القادمة.

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات اللاعبين ورغبتهم في تحقيق الفوز في المباريات المتبقية من عمر المسابقة؛ من أجل الحفاظ على اللقب المحلي، مؤكدًا أن الجميع يبقى على قلب رجل واحد؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود بالتتويج بالدوري.

وأضاف المدرب العام للأهلي أن الجهاز الفني يحترم فريق طلائع الجيش وجهازه الفني، وقام بدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه؛ من أجل تحقيق الفوز في المباراة القادمة لمواصلة مشوار الزحف للصعود إلى القمة وتصدر جدول المسابقة.

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.

النجم الساحلي مهدد بفقدان نصف قوته الضاربة أمام الزمالك

ضربت أزمة الغيابات فريق النجم الساحلي التونسي قبل مباراة الزمالك اليوم في نصف نهائي بطولة الكونفيدرالة الإفريقية.

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ويغيب عن النجم الساحلي حارسه الأساسي وليد كريدان والمهاجم كريم العريبي للإيقاف إلى جانب اللاعبين المهديين بالغياب يتقدمهم عمار الجمل لعدم اكتمال شفائه ومحمد المثناني وفراس بلعربي وإيهاب المساكني للإجهاد

رئيس الزمالك: محمود الخطيب بيقلدني

أكد رئيس نادي الزمالك أن محمود الخطيب رئيس الأهلي يقلده بحضور تدريبات الفريق للخروج من الكبوة التي يمر بها.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "الآن محمود الخطيب بيقلدني ويقوم بحضور جميع تدريبات الأهلي ومبارياته مثلما أفعل".

وأوضح أنه يخطط لاستمرار كريستيان جروس في تدريب الفريق لذلك سعى لعقد جلسة معه لتجديد عقده.

المسابقات تدرس تغيير موعد مباراة الأهلي بسبب برشلونة وليفربول

يدرس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل لتزامنها مع موعد مباراة برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال عامر حسين ساخرًا: "لماذا نغير نحن موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، لماذا لا يتم تعديل موعد مباراة برشلونة وليفربول من أجل مباراة الدوري المصري؟".

وأضاف عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: "هم بيأجلوا مواعيد مباريات من أجل الجماهير المصرية حتى نعدل لهم موعد مباراة الأهلي والطلائع.. لم يكن هناك أي فرصة لتعديل موعد المباراة بسبب إقامة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في نفس اليوم، ولكن إذا تم تأجيلها رسميًا فسنخاطب الأهلي وطلائع الجيش لتعديل موعد اللقاء".

الأهلي يرفض عقاب مهاجم وقف على الكرة أمام الزمالك

برر هشام شعبان مهاجم فريق الأهلي للشباب وقوفه على الكرة في مباراة فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري للشباب تحت 21 عامًا.

وأكد هشام شعبان في تصريحات تلفزيونية أنه رد بهذه الحركة على إساءات لاعبي الزمالك له لأنه تعرض للضرب والاعتداءات قبل وبعد قيامه بالحركة.

ورفض عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي فرض عقوبات ضد هشام شعبان بسبب الوقوف على الكرة لأنه تعرض لاستفزازات أخرجته عن شعوره أمام الزمالك.